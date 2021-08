Empregada de Silvio Santos diz que ele se deu alta e está "teimoso" com tratamento contra Covid-19 (áudio)

Em áudio, funcionária do apresentador e dono do SBT comenta sobre estado de saúde do chefe: “eu não tenho notícias boas para dar" edit

Por Leo Dias, Metrópoles - A coluna Leo Dias teve acesso a um áudio no qual uma das empregadas de Silvio Santos, que testou positivo para a Covid-19 aos 90 anos, comenta sobre o estado de saúde do apresentador e dono do SBT a uma amiga. O comunicador foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na noite de sexta-feira (13/8), mas, no dia seguinte, “se deu alta” e foi cumprir a quarentena com a família, na mansão em que mora no Morumbi. Segundo relato da funcionária, Silvio não está nada bem e teima em tomar as medicações.

“Eu não tenho notícias boas para dar… Se meu patrão morrer, não sei como vai ficar… Não sei se vai precisar mais de mim. Meu patrão está muito difícil porque ele não fica no hospital, quer ficar em casa, está em casa, montou um hospital em casa… E você sabe, a pessoa tem 90 anos, é meio difícil, né? Tem que ser como ele quer, na hora que ele quer, no momento em que ele quer. Então eles estão fazendo de tudo”, disse a mulher.

Leia a íntegra no Metrópoles.

