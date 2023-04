Empresa aérea é condenada a indenizar passageira retirada de voo por cólica menstrual

Apoie o 247

ICL

247 - A empresa aérea Gol foi condenada a pagar R$ 5 mil a uma passageira que afirmou ter sido retirada do voo por conta de uma cólica menstrual. Ela chegou ao destino final com mais de quatro horas de atraso e teve a bagagem extraviada. A decisão foi dada pela juíza Viviane Silva de Moraes Azevêdo, do 11º Juizado Especial Cível de Goiânia no final de março.

Segundo o portal G1, a mulher disse que foi obrigada a sair da aeronave para um atendimento médico não solicitado. Mas um vídeo feito por ela mostrou que a mulher estava sozinha no corredor de embarque. Após o constrangimento, elasentiu falta de ar, seguida de uma crise de pânico.

Depois de chegar no aeroporto paulista, a mulher sentiu cólica e, ao entrar no segundo voo, pediu ao comissário um remédio, evitando que sentisse dores ou enjoo. A passageira que estava na frente ouviu o pedido e disse que tinha a medicação. A mulher tomou e informou ao funcionário que estava se sentindo melhor.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.