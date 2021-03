Empresas seguem apostando na valorização do Bitcoin

O mercado da Bitcoin (BTC) segue aquecido. O preço da moeda digital chegou a ser cotado acima dos US$ 60 mil. Esse movimento é motivado por empresas que, cada vez mais, vislumbram no Bitcoin um bom investimento e reserva de valor. Apesar disso, muitas empresas ainda tem dúvidas sobre onde comprar Bitcoin. Bitcoin é uma das maiores revoluções financeiras Criado em 2008 por uma pessoa ou grupo sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto, o Bitcoin foi a primeira criptomoeda a surgir e hoje existem cerca de 1195 tipos diferentes de moedas digitais. Completamente criptografado e com oferta limitada, o valor do Bitcoin é livremente determinado pelo mercado, sem necessidade de intermediadores financeiros. O valor total do mercado de Bitcoin ultrapassou US$ 1 trilhão e a tendência é que em 2021 o valor do Bitcoin siga em movimento de valorização. Empresas como Tesla, MicroStrategy e Square lideram o ranking de empresas que investem em Bitcoin Grandes empresas apostam na valorização exponencial do Bitcoin. A Tesla, empresa inovadora de veículos, liderada por Elon Musk, investiu US$ 1,5 bilhão em Bitcoin. Essa ação auxiliou a legitimar o uso do Bitcoin como investimento no mercado B2B. Inclusive, a Tesla utilizou o fato de investir em Bitcoin como parte importante da sua estratégia de marketing digital B2B, gerando grande impacto com os tweets feitos pelo CEO Elon Musk. Uma outra empresa que investiu forte em Bitcoin é a MicroStrategy, empresa norte-americana de software, inteligência de negócios e serviços em nuvem. O CEO Michael Saylor comunicou que adquiriu aproximadamente US$ 1 bilhão de Bitcoin. Esse valor corresponde a 90 mil BTC. A MicroStrategy foi a primeira empresa listada na Nasdaq a investir em Bitcoin. Outro exemplo de empresa que investiu na moeda digital é a Square, empresa de meios de pagamento, que realizou um investimento de US$ 170 milhões na moeda digital. Jack Dorsey, CEO da Square e do Twitter, em comunicado ao mercado afirma que “a Square acredita que a criptomoeda é um instrumento de capacitação econômica, proporcionando uma maneira para os indivíduos participarem de um sistema monetário global e garantir seu próprio futuro financeiro”. De fato, o Bitcoin vem se destacando como o melhor e mais rentável investimento para se fazer em 2021, segundo publicação do portal Seu Dinheiro. Empresas brasileiras devem aderir ao Bitcoin em breve As aquisições realizadas por grandes empresas reforçam a confiança dos investidores no mercado de criptomoedas. No Brasil, cada vez mais empresários aceitam a moeda digital em estabelecimentos e transações. Para especialistas entrevistados por diversos jornais, inclusive o Valor Econômico, a adoção do Bitcoin como investimento por empresas deve chegar ao Brasil em breve. Segundo Ricardo Dantas, co-presidente da exchange brasileira Foxbit, “a história sendo escrita”. Para ele, o peso da mensagem transmitida pela Tesla “muda o mundo tanto quanto os carros elétricos ou os foguetes espaciais”. Para Mayra Siqueira, gerente geral da exchange Binance no Brasil, o investimento em Bitcoin "faz parte da onda iniciada em 2020 de migração do capital institucional. É um marco significativo, sem dúvida".