Encontrado o corpo da segunda criança indígena vítima do garimpo em Roraima

O Corpo de Bombeiros de Roraima informou que localizou o corpo da segunda criança indígena morta depois de ser “sugada” por balsa do garimpo ilegal na cidade de Alto Alegre, noroeste do estado edit

247 - O Corpo de Bombeiros de Roraima informou, na noite dessa quinta-feira (15), que localizou o corpo da segunda criança indígena morta depois de ser “sugada” por balsa do garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami, na comunidade Makuxi Yano, cidade de Alto Alegre, noroeste do estado. Trata-se de um menino yanomami que tinha 7 anos.

Bombeiros-mergulhadores encontraram o corpo no Rio Parima, o mesmo em que foi localizado o corpo da primeira criança indígena, de 5 anos, na quarta-feira (13). Os dois meninos eram primos.

De acordo com indígenas, as crianças estavam brincando no rio, na terça-feira (12), próximas a uma balsa do garimpo ilegal quando foram sugadas para o meio do rio e levadas pela correnteza.

Em nota, a Fundação Nacional do Índio (Funai) disse que, "por meio da Frente de Proteção Etnoambiental Yanomami e Ye’Kwana, acompanha o caso junto aos órgãos de saúde e segurança pública competentes e está à disposição para colaborar como trabalho das autoridades".

