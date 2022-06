Encontro com Xi Jinping: “Eu não esperava que ele fosse tão perito em agricultura”, diz agricultor americano

A Rádio Internacional da China publica um vídeo com depoimento de agricultor dos EUA sobre Xi Jinping edit

Rádio Internacional da China - Em 2012, Xi Jinping, então vice-presidente da China, visitou os Estados Unidos e foi ao estado de Iowa para visitar a fazenda da família Kimberley.

O proprietário Rick Kimberley conversou com Xi Jinping sobre muitas questões agrícolas, e o convidou para subir no trator. Os amplos conhecimentos em agricultura do líder chinês o impressionaram muito.

Acompanhe no vídeo, traduzido para o português, o depoimento do proprietário agrícola estadunidense

