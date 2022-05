Encurralada pela justiça, Carla Zambelli tem valor bloqueado em conta que será destinado para indenizar Tom Zé

O cantor, com o compositor José Miguel Wisnick, venceu ação judicial por danos morais decorrentes de uso indevido de uma música da dupla edit

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - A Justiça de São Paulo decidiu manter o bloqueio de R$ 22.249,99 das contas bancárias da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP).

O congelamento do valor foi provocado por cobrança dos músicos Tom Zé e José Miguel Wisnik. Os dois venceram uma ação por danos morais contra Zambelli, uma das mais fiéis aliadas do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Congresso.

A ação, ajuizada em agosto de 2020, questionava o uso da música Xiquexique em um vídeo que sugeria apoio das regiões Norte e Nordeste do Brasil a Bolsonaro, em postagem da deputada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Zambelli já tinha depositado, em juízo, antes da decisão do bloqueio das contas, quase R$ 100 mil. A quantia não cobria toda a indenização definida na Justiça. O novo valor completa o valor a ser pago, já contados juros, correção monetária e honorários advocatícios.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE