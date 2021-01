Enem 2020: Com prova no meio da pandemia, mais de um quarto dos candidatos foram prejudicados por falta de infraestrutura

Levantamento foi feito utilizando os microdados da edição de 2019 do exame

Neste ano, nos dias 17 e 24 de janeiro, aconteceram as aplicações do Exame Nacional do Ensino Médio. Dois fatores transformaram as aplicações. A primeira, foi a inauguração do Enem digital. Nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro, acontecerão as provas nesse modelo.

O outro fator que influenciou bastante, foi a pandemia da Covid-19. Por conta dos cuidados relacionados, muitos estudantes acabam tendo semestres suspensos e, quando não o tinham, realizavam a distância, no modelo EaD. O problema é que 22,8% dos estudantes (mais de um quarto deles) acabaram sendo prejudicados por falta de infraestrutura para isso.

O dado vem de um levantamento do Quero Bolsa, plataforma de bolsas de estudos e vagas no ensino superior, utilizando dados referentes às respostas do questionário socioeconômico do Enem 2019.

Quase um quarto dos candidatos ao Enem não tem infraestrutura básica para o EaD

Segundo as informações, 77,8% dos estudantes que se inscreveram no exame de 2019, responderam que têm internet em casa e smartphone ou computador. Assim, eles teriam a conexão e o aparelho para conseguir acessar o material desenvolvido para ensino a distância.

Quando a pergunta era unicamente se tinha internet, a taxa foi de 77,62%. Quanto ao celular, esse número sobe para 97,85%. Falando de computador, ele cai para 53,97%.

Alunos sem infraestrutura tendem a ir pior no Enem

De acordo com o mesmo levantamento, alunos que não têm a estrutura necessária (internet mais celular e/ou computador) tendem a ter resultados piores na prova. Em 2019, a média geral de pontos (somando as 4 provas mais a redação, dividindo por 5) foi de 507,3 pontos. Quando o aluno tinha a estrutura básica, ela subiu para 518,8. Quando ele não tinha, ela caia para 465,5.

Isso se repete se analisarmos todas as provas individuais também. O maior déficit se dá em redação, quando a nota média é de 579,8 e cai para 515,9. A maior vantagem das pessoas com estrutura é na mesma redação, chegando a 597,3.

Existe um medo que, no Enem 2020, isso volte a ocorrer.

