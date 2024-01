'Enem dos concursos': governo deve divulgar editais com regras para prova unificada nesta quarta

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O governo federal afirmou que vai divulgar nesta quarta-feira (10) os editais do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), que ficou popularmente conhecido como o "Enem dos concursos".

De acordo com informações do G1, uma coletiva do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) está marcada para as 14h30, quando a ministra Esther Dweck vai dar maiores informações sobre os editais. Segundo o MGI, serão apresentadas informações sobre os blocos temáticos, conteúdo das provas, critérios de classificação e desclassificação, validade do concurso e composição das notas finais.

continua após o anúncio

Aguardado com ansiedade, o Concurso Público Nacional Unificado vai preencher 6.640 vagas de nível médio e superior que estão abertas em 21 órgãos do governo federal.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: