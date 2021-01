Enem: Justiça nega pedido da Defensoria e mantém datas da prova

247 - A Justiça Federal de São Paulo negou o adiamento da realização do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), previsto para começar neste domingo (17). A decisão rejeita um pedido da DPU (Defensoria Pública da União) feito na semana passada. O exame está marcado para os próximos dias 17 e 24 de janeiro e é a principal forma de acesso ao ensino superior. S informação é do portal UOL.

Na decisão, a juíza Marisa Cláudia Gonçalves Cucio acatou os argumentos da AGU (Advocacia-Geral da União) e afirmou que o adiamento teria consequências financeiras e poderia comprometer a "formação acadêmica" dos alunos.

O diretor de Avaliação da Educação Básica do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), general Carlos Roberto Pinto de Souza, 59, morreu nesta segunda-feira, 11, por complicações após ter contraído Covid-19.O órgão que ele dirigia é responsável pela elaboração do Enem.A Defensoria Pública da União foi à Justiça para pedir um novo adiamento do Enem, diante do avanço do novo coronavírus. A Justiça ainda não julgou o pedido da Defensoria pelo adiamento da prova.Mesmo com o país registrando mais de 200 mil mortes e 8 milhões de casos desde o início da pandemia, o governo Jair Bolsonaro mantém o cronograma do exame, com início no próximo domingo, 17.O general morreu em Curitiba, onde se tratava da doença desde dezembro do ano passado, segundo a Folha de S. Paulo.

Ele era militar da reserva e assumiu a Daeb (Diretoria de Avaliação da Educação Básica) do Inep em agosto de 2019 - tendo ocupado antes o Comando de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército e o Centro de Defesa Cibernética do Exército.“A presidência do Inep, em nome de todos os seus colaboradores, agradece o trabalho desempenhado com dedicação, entusiasmo, responsabilidade e senso ético pelo diretor Carlos Roberto. Seu nome estará registrado na história do Inep”, diz a nota do órgão.Ele participou ativamente da concepção do Enem Digital e do Novo Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

