Enfermeiros protestam contra suspensão do piso

Manifestantes pedem o fim da suspensão do piso deterrminda pelo ministro Barroso, do STF

247 - Enfermeiros realizaram nesta quarta-feira (7) ato na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, para protestar contra a suspensão do piso salarial da categoria, determinada pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luís Roberto Barroso.

Em meio aos atos de apoiadores de Jair Bolsonaro na orla de Copacabana, os manifestantes empunhavam cartazes e faixas em defesa da lei do piso que estabelece uma remuneração mínima de R$ 4.750 para enfermeiros e estava em vigor desde 5 de agosto.

Atos foram realizados em outras cidades. Na Esplanada dos Ministérios, Vestidos com jalecos, os manifestantes gritavam: "Enfermagem, na rua, Barroso é culpa sua" e "enfermagem unida jamais será vencida".

