Ensino infantil: maioria das capitais terá aulas presenciais no segundo semestre

247 - Em 17 das 27 capitais brasileiras, os alunos do ensino infantil das redes municipais poderão voltar às aulas presenciais pela primeira vez, de acordo com levantamento do portal G1.

Em Aracaju (SE), Belém (PA), Brasília (rede distrital), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Macapá (AP), Maceió (AL), Natal (RN), Palmas (TO), Recife (PE), Salvador (BA), São Luís (MA) e Vitória (ES), as aulas no primeiro semestre foram totalmente remotas e serão híbridas nos próximos seis meses.

Somente Boa Vista (RR) vai manter o ensino 100% remoto na rede municipal, adotado também no primeiro semestre.

