Entidades do setor elétrico de MG cobram do presidente do Senado posicionamento sobre a privatização de Furnas

247 - Entidades do setor elétrico de Minas Gerais encaminharam ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, uma carta sobre a MP da privatização da Eletrobrás, que deve ser votada semana que vem no Senado. Eles comparam o mineiro Pacheco a Itamar Franco, que quando governou o estado liderou um movimento bem sucedido que enterrou a privatização de Furnas, que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso pretendia fazer. A pressão está forte no Senado, mas há chances de derrotar a MP, ou deixá-la caducar, no dia 22.

“No auge do embate com Fernando Henrique, Itamar mobilizou a Polícia Militar de Minas Gerais, passou a despachar da cidade de São José da Barra, sede da Usina de Furnas, no Mar de Minas. E ainda sugeriu que, se a privatização fosse adiante, poderia ser aberto um dique na cidade de Capitólio que poderia baixar o nível da represa de uma forma que impediria o funcionamento de Furnas, que fornecia 80% da energia da região Sudeste, dona de 60% do PIB brasileiro”, diz um trecho da carta.

As entidades cobram um posicionamento do senador:

“Hoje, Vossa Excelência não precisa tomar a Usina de Furnas com a Polícia Militar. Não será necessário discutir a explosão do dique. A privatização de Furnas tramita no Senado Federal e o senhor conduz a pauta como Presidente do Senado”.

Leia na íntegra:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.