Entrada de venezuelanos no Brasil é recorde no primeiro mês do governo Lula

247 - A Polícia Federal (PF) disse que 16.939 venezuelanos chegaram no Brasil em janeiro, aumento de 16,6% na comparação com o primeiro mês do ano passado, quando entraram 14.521 venezuelanos no Brasil. Em todo o ano passado, foram 441 pessoas entrando no Brasil diariamente, contra 546 em janeiro de 2023, ou 23,8% a mais. A informação foi publicada pela coluna Painel.

De acordo com Tomás Guzmán, diretor de Relações Institucionais da Casa Venezuela, ONG que lida com refugiados do país vizinho, o recorde de venezuelanos no Brasil em janeiro foi consequência da alta do dólar na Venezuela no final do ano passado.

"Isso se reflete quase que de forma imediata na dificuldade de as pessoas comprarem alimentos básicos. Numa economia dolarizada como a venezuelana, o impacto disso no fluxo migratório é quase imediato", disse.

