Entrando no Canadá com visto eletrônico

O Canadá é um dos países que facilita a entrada de estrangeiros, seja a trabalho ou turismo. Para aqueles que chegarão à nação por via aérea, é possível solicitar um visto eletrônico, conhecido como eTA.

Antes de pedir o documento, é importante entender como ocorre todo o procedimento e de que forma usar seu visto eletrônico. O documento foi implementado em 2016 e é solicitado online, para os casos em que o estrangeiro chegará ao Canadá de avião. Consulte se o seu país está na lista de isentos de visto, podendo recorrer à facilidade do eTA. Os únicos que não precisam pedir um eTA são os cidadãos canadenses, os que possuem dupla nacionalidade, os cidadãos estadunidenses e aqueles que possuem residência permanente no Canadá. Para pedir o visto eletrônico, basta acessar o site e informar os documentos necessários, entre eles, o passaporte.

A resposta sobre sua autorização para entrar no Canadá chegara no e-mail que você utilizou em seu cadastro. Isso pode levar alguns minutos ou até 72 horas. Seu e-mail também será a forma de contato para solicitar alguma informação extra que seja relevante para liberar sua entrada no Canadá. Esteja atento ao seu correio eletrônico, para não deixar o prazo de envio de informações expirar e ter sua autorização negada por falta de documentos. Apesar de ser um procedimento bastante rápido, o indicado é solicitar o visto eletrônico com alguns dias de antecedência da viagem ao Canadá. O país não permite a entrada de estrangeiros sem visto, portanto, não deixe para pedir seu eTA às vésperas da viagem, correndo o risco de ser barrado ao chegar ao seu destino.

Para obtenção do visto eletrônico, inscreva-se no eTA Canadá em eta-canadavisa.com.br. No entanto, o documento não precisa ser impresso depois de autorizado. Ele ficará atrelado ao seu passaporte e terá validade de 5 anos. Vale lembrar que se o passaporte expirar nesse período, o eTA também será invalidado. Para ter novamente autorização para ir ao Canadá será necessário pedir um novo passaporte e um novo visto eletrônico. Com seu eTA autorizado é possível fazer quantas viagens desejar ao Canadá durante a vigência do documento, não excedendo, em cada uma delas, o prazo de 6 meses. O visto eletrônico pode ser utilizado por quem precisa ir ao país a trabalho ou como turista.

A vantagem do eTA está em não precisar solicitar vistos com frequência, e, para aqueles que costumam viajar a passeio, ter tranquilidade para conhecer diversos lugares no Canadá. Isto porque o país é muito extenso, rico em paisagens naturais exuberantes, monumentos históricos e centros culturais. Além disso, é possível aproveitar a nação com diferentes atividades no inverno e no verão, seja em estações de esqui ou nas praias.

Agora que você já sabe como funciona o eTA, programe suas próximas férias e conheça o Canadá com sua variedade cultural. Além das facilidades em conseguir um visto eletrônico, o país é referência na receptividade aos estrangeiros.

