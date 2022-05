Equipe de expedição científica chinesa chega ao cume mais alto do mundo

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - Treze membros de uma equipe de expedição chinesa chegaram na quarta-feira ao cume do Monte Qomolangma, o pico mais elevado do mundo, com uma altitude de 8.848,86 metros.

No cume, o grupo mediu a espessura do gelo e da neve usando radar de alta precisão pela primeira vez e coletou amostras para novas pesquisas.

Pesquisadores científicos também estabeleceram uma estação de monitoramento meteorológico automático a uma altitude de mais de 8.800 metros, a mais elevada do mundo, no Monte Qomolangma, na fronteira China-Nepal.

Ela substituiu a estação a uma altitude de 8.430 metros no lado sul da montanha, estabelecida por cientistas britânicos e norte-americanos em 2019, para se tornar a mais elevada do mundo, de acordo com o Instituto de Pesquisa do Planalto Tibetano (ITP, em inglês), da Academia Chinesa de Ciências.

