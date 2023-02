Equipes chinesa e turca resgataram em conjunto sobreviventes dos terremotos

O lado turco afirmou que faria o possível para apoiar as forças de resgate chinesas no trabalho de resgate e expressou agradecimento por seus esforços edit

Rádio Internacional da China - Às 1h30 do dia 9 de fevereiro, a equipe de resgate chinesa trabalhou com as homólogas turcas, resgatando com sucesso uma mulher grávida dos escombros de um edifício desmoronado de 8 andares.

Às 13h30 do mesmo dia, a equipe Ramunion, juntamente com a equipe de busca do exército turco, resgatou com sucesso uma família (2 adultos e 3 crianças) de uma casa residencial em Belen.

O lado turco afirmou que faria o possível para apoiar as forças de resgate chinesas no trabalho de resgate e expressou agradecimento por seus esforços.

