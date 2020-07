Escolas particulares de Manaus retomam aulas presenciais com alunos sem sapatos, escudo facial e rodízio

Escolas particulares de Manaus (AM) abriram as portas para os alunos no começo deste mês de julho. Há unidade escolas em que estudantes não podem entrar com sapatos. Estabelecimentos de ensino também adotaram rodízio entre alunos edit

247 - Após três meses sem atividades presenciais por conta do coronavírus, escolas particulares de Manaus (AM) abriram as portas para os alunos no começo deste mês de julho. O Governo do Amazonas divulgou uma cartilha com normas e recomendações oficiais de segurança. Há uma semana, são cerca de 60 mil alunos, distribuídos em pouco mais de 200 instituições privadas, que voltaram às atividades no modelo híbrido, de acordo com o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Amazonas (Sinepe-AM).

Uma das medidas adotas pelas escolas é o sistema de rodízio semanal entre alunos. Metade da turma está em sala de aula e a outra metade estará em casa fazendo atividades de maneira remota. Na semana seguinte os grupos são invertidos. As informações foram publicadas pelo portal G1.

No Colégio Martha Falcão, por exemplo, estudantes não podem entrar nas salas de aula com sapatos. As cadeiras deverão ter um distanciamento mínimo de 1,5m entre si. Para a educação infantil deverá ser adotado o distanciamento de pelo menos 2m.

Todos os frequentadores do estabelecimento de ensino terão de usar máscaras de maneira adequada e a todo tempo de máscaras cirúrgicas ou de tecido com no mínimo duas camadas.

Bibliotecas devem funcionar preferencialmente para empréstimo de exemplares. Estudantes não poderão fazer consulta ou leitura no local.

