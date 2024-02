Especialistas debatem cigarros eletrônicos como alternativa de redução de danos para adultos fumantes

Apoie o 247

247 – Especialistas de diversos países estão reunidos até sábado (10) na 10ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco (COP10), no Panamá, para discutir estratégias de combate e prevenção ao tabagismo. Em um evento paralelo, especialistas debateram o papel das alternativas de redução de danos na luta contra o tabaco. Durante o 2º Fórum Latino-Americano de Nicotina e Redução de Riscos: Ciência, Regulação e Ativismo, legisladores, especialistas, médicos, cientistas e ativistas de várias partes do mundo destacaram o potencial dos cigarros eletrônicos na redução do tabagismo.

A discussão ocorre em meio à consulta pública feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre a regulamentação dos cigarros eletrônicos. Em parecer para a consulta pública, a agência reguladora propõe a manutenção da proibição dos dispositivos eletrônicos para fumar. A consulta se encerra nesta sexta-feira (9) e qualquer pessoa pode participar com manifestações no site da agência reguladora.

Os participantes do fórum expressaram preocupação com as proibições vigentes no Brasil, México e Panamá, afirmando que as medidas favorecem o mercado ilegal e restringem as opções dos fumantes em busca de alternativas mais seguras de consumo de nicotina. Miguel Okumura, ativista pela redução de danos, enfatizou a necessidade de decisões baseadas em evidências científicas e de considerar os interesses dos consumidores. Ele incentivou a participação na consulta pública da Anvisa, destacando a importância de garantir o direito de escolha de alternativas mais seguras.

Víctor Salcedo, membro da Câmara de Representantes da Colômbia, argumentou a favor da regulamentação em vez da proibição, citando a experiência positiva de seu país. A posição foi compartilhada pelo presidente da organização México y el Mundo Vapeando, Juan Lee. “Anvisa não pode perder a oportunidade de regulamentar produtos alternativos de consumo de nicotina, considerando seu potencial de redução de riscos e respeito aos direitos humanos”, afirmou. Ao término do evento, os participantes assinaram um manifesto exigindo que todos os governos latino-americanos evitassem proibições e adotassem quadros regulamentares baseados em evidências científicas.

Impacto Ambiental do Tabagismo - Durante a COP 10, a delegação brasileira defendeu a discussão sobre o impacto ambiental do tabagismo, com foco particular no problema das bitucas não biodegradáveis. Vera Luiza Costa e Silva, secretária-executiva da Comissão Nacional para a Implementação da Convenção-Quadro (Conicq), destacou a importância de iniciar essa conversa para aumentar a compreensão sobre o impacto ambiental causado pelo tabaco. Ela ressaltou que o tabagismo afeta o meio ambiente em todas as etapas, desde a produção até o consumo, e que as bitucas, em particular, poluem gravemente os mares, oceanos e áreas fluviais.

Segundo levantamento divulgado pelo Global Center for the Good Governance in Tobacco Control (GGCT), o Brasil é um dos 39 países que baniram a venda de cigarros eletrônicos. Na região das Américas, além do Brasil, Argentina, México, Nicarágua, Panamá, Suriname, Uruguai e Venezuela proíbem totalmente a venda de sistemas eletrônicos de liberação de nicotina, como vapes, de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas). Outros 21 países das Américas regulamentam de alguma forma os cigarros eletrônicos.

Entidades ligadas à indústria do tabaco defendem a necessidade de uma regulamentação dos cigarros eletrônicos no Brasil, já que os dados mostram que a proibição não tem evitado o consumo. Atualmente, 100% dos produtos comercializados no país são provenientes do mercado ilegal e do contrabando. Segundo defensores da regulamentação, a medida possibilitará a formalização de um mercado com regras sanitárias rígidas e definidas para a fabricação e comercialização, pontos de venda próprios, controle e fiscalização da faixa etária do consumidor.

