Esposa de Cid Moreira acusa enteado de agressão e ameaça

Por Juliana Barbosa, Metrópoles - Esposa do jornalista Cid Moreira, Fátima Sampaio rebateu as acusações do ex-caseiro do comunicador, que confirmou que ela teria praticado maus-tratos contra o marido. Em entrevista à Sônia Abrão, Fátima diz que foi perseguida, ameaçada e agredida pelos filhos do marido, Roger e Rodrigo Moreira.

“Eles foram aumentando a agressão, nos perseguindo. Vocês pensam que isso é de agora? É coisa antiga, tem 21 anos que estou com o Cid. Vocês podem imaginar o que essas pessoas têm tentado fazer comigo, de forma mais particular e discreta, as chantagens, ameaças e jogos. Não são ameaças claras, são ameaças veladas”, disse ela, no programa A Tarde é Sua.

Fátima ainda fez uma série de queixas sobre Roger Moreira, e questionou a adoção do homem.

