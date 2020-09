Esposa ofereceu 1,3 milhão para matar Emre Asik, ex-jogador da seleção turca

Yagmur Asik, mulher de um ex-jogador de futebol turco Emre Asik, está sendo acusada de oferecer a um assassino de aluguel US$ 1,3 milhão para matar seu marido e sumir com o corpo, no momento em que os dois estão se divorciando edit

Emre defendeu a seleção turca e grandes times de seu país, como Galatasaray, Fenerbahce e Besiktas. O amante de sua mulher Erdi Sungur disse aos promotores que Yagmur estava desesperada para conseguir o dinheiro de seu marido.

“Eu tive um caso com Yagmur. Ela estava pensando apenas e herdar a fortuna após a morte de Emre Asik. Ele me pediu para matá-lo, mas eu recusei”, afirmou.