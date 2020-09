Estádios de futebol não receberão torcida nos próximos 30 a 40 dias, diz dirigente da CBF

As partidas de futebol no Campeonato Brasileiro devem continuar sem público presente nos estádios por, pelo menos, mais 30 ou 40 dias, disse o secretário-geral da CBF, Walter Feldman edit

247 - As partidas de futebol no Campeonato Brasileiro devem continuar sem público presente nos estádios por, pelo menos, mais 30 ou 40 dias, disse o secretário-geral da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Walter Feldman, à CNN.

“Em relação à torcida, a decisão é deixar para frente. Vamos reavaliar. Havia uma ideia original de volta da torcida no returno, em 6 de novembro. Nos próximos 30, 40 dias, [não há] nenhuma possibilidade de torcida ter participação efetiva em jogos de futebol”, afirmou.

“A CBF, como instituição que coordena o futebol brasileiro começou a discutir com os protagonistas do futebol/epidemia. Consultou o Ministério da Saúde, que deu parecer favorável se o protocolo for muito rígido e estabeleceu limite de 30% [da capacidade dos estádios]”, declarou.

O Ministério da Saúde aprovou um estudo da CBF que possibilitará a volta do torcedor aos estádios e arenas de futebol em meio à pandemia de Covid-19. O estudo da confederação prevê no máximo 30% da capacidade dos estádios liberada aos torcedores e apenas para o time mandante, enquanto os visitantes seguirão sem acesso aos jogos.