Estado de saúde de Mamma Bruschetta é atualizado e preocupa: "coração não está conseguindo"

247 - A apresentadora Mamma Bruschetta teve seu estado de saúde atualizado e as informações passadas por seu assessor, Thiago Nielsen, são preocupantes, revela reportagem do portal Na Telinha. De acordo com ele, o coração da apresentadora de 74 anos, internada no Hospital São Luiz Itaim, há 16 dias, não está conseguindo bombear sangue para o corpo.

"Mamma agora precisa perder líquido, porque está muito inchada, e o coração não está conseguindo bombear sangue para o corpo", explicou o profissional que trabalha com a artista.

Mamma Bruschetta não tem previsão de alta.

