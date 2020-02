Estados cobram leitos e dinheiro de ministério contra o coronavírus

O ministério da Saúde informou no começo do mês que alugaria leitos de UTI e poderia auxiliar com recursos de pessoal, de acordo com a necessidade. O País o País tem quase 300 casos suspeitos da doença edit

247 - Governos estaduais cobram uma posição do ministério da Saúde sobre a ajuda prometida para medidas de prevenção ao coronavírus. A pasta informou no começo do mês que alugaria leitos de UTI e poderia auxiliar com recursos de pessoal, de acordo com a necessidade. Secretários de saúde dizem que aumentou a procura por atendimento em postos. A informação é da coluna Painel.

De acordo com a pasta, as pessoas oficialmente tratadas como suspeitas de ter o vírus no país é de 132, segundo o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo. O País tem quase 300 casos suspeitos da doença. Um caso de coronavírus foi confirmado em São Paulo.

"Estamos querendo uma conversa para que a locação se concretize o mais rapidamente possível", disse ao Painel Alberto Beltrame, presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

Por causa do coronavírus, o governo federal anunciou, em São Paulo, que antecipará a campanha de vacinação da gripe em 23 dias, com início previsto para 23 de março.