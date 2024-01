Estrangeiros gastam no Brasil R$ 3 bilhões em novembro, maior valor da série histórica para o mês

Apoie o 247

247 - O Banco Central informou que turistas do exterior injetaram na economia brasileira cerca de R$ 3,019 bilhões (US$ 616,1 milhões) em novembro do ano passado. O valor superou significativamente o recorde anterior, registrado em novembro de 2011, quando os desembolsos atingiram R$ 2,669 bilhões (US$ 543,6 milhões), desde o início da série histórica em 1995. Na comparação com o mesmo mês de 2022 houve ainda um aumento expressivo de 39,1%, quando os gastos foram de R$ 2,170 bilhões (US$ 442,9 milhões).



O ministro do Turismo, Celso Sabino, destacou o recorde apontado pelos dados do Bacen. "Estamos colhendo os frutos de uma política pública internacional assertiva, que tem mostrado ao mundo a potencialidade do Brasil em atrair esses novos turistas que estão em busca dos nossos atrativos", disse.

"Voltamos a ser presença em grandes e estratégicos eventos internacionais de promoção dos destinos brasileiros e voltados à captação de investimentos. E estamos divulgando a 'Marca Brasil', importante iniciativa para reconstruir a imagem do país no exterior, para mostrar ao mundo o nosso compromisso com a sustentabilidade, a diversidade e a inclusão no setor turístico", acrescentou.

Diante desse desempenho, o ingresso de recursos estrangeiros provenientes de viagens ao Brasil alcançou o montante total de R$ 30,8 bilhões (US$ 6,3 bilhões), representando um incremento total de 40,3% em relação ao período de janeiro a novembro do ano anterior.

Até novembro de 2023, último dado disponível no Painel de Chegadas da Embratur, mais de 5,2 milhões de visitantes estrangeiros desembarcaram no Brasil. Esse é o melhor resultado nos últimos três anos para o setor. O mês de novembro registrou a segunda maior chegada de turistas internacionais da história - com 504.395 visitantes - perdendo apenas para o 11º mês de 2015.

