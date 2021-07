Estratégias para conduzi-lo ao plano de investimento certo

Você quer ser um trader proativo e atingir seus objetivos? Tornar-se aquele que usa o conhecimento para se beneficiar das oportunidades que o mercado oferece? Então você deve aprender as regras de um verdadeiro Binomista e segui-las em sua rotina de negociação.

A principal tarefa de um trader é aumentar a eficácia da negociação e reduzir os riscos. Pedimos à equipe da plataforma de negociação Binomo para nos contar sobre os aspectos mais importantes que o levarão a um plano de investimento eficaz.

Siga as regras de gerenciamento de dinheiro;

O gerenciamento de dinheiro na negociação é um sistema de regras que ajuda o trader a concluir operações com mais eficiência. Seus princípios básicos foram formados no século XX por matemáticos, economistas e financistas famosos. O gerenciamento de dinheiro é especialmente útil para traders novatos. Esta prática ajuda você a aprender rapidamente como administrar seu capital e gerar renda adicional, apesar de cometer erros.

Um dos princípios básicos do gerenciamento de dinheiro é denominado Gerenciamento Fixo e inclui duas regras.

— Conduza todas as suas negociações ao longo do dia usando a mesma quantia. O mais importante é calcular o valor da sua negociação no início do dia para que o seu saldo permaneça seguro. O valor não deve ultrapassar 10% de seus fundos.

— Pare de negociar até o dia seguinte se suas perdas diárias atingirem um determinado valor. Este montante deve ser determinado no início do dia e não deve exceder 20-30% do seu depósito.

Existem também sistemas de gerenciamento de dinheiro mais avançados.

• Gerenciamento de Porcentagem

• Gerenciamento Martingale

• Sistemas de gerenciamento combinados

Com o tempo, você também pode começar a usá-los. Você encontra informações ainda mais úteis nos tutoriais da Binomo .

Aplique estratégias de negociação

Uma estratégia de negociação é um conjunto predefinido de regras que o trader desenvolve para gerenciar suas atividades. O desenvolvimento de uma estratégia oferece ao trader as seguintes vantagens:

- Eliminar o emocional da negociação. O trader que usa uma estratégia sabe o que fazer dependendo de como o mercado está se comportando. Um trader que não possui uma estratégia tenta tomar decisões quando o mercado está aberto e acaba emocionalmente apegado às suas posições. Por não ter uma resposta preparada, ele pode entrar em pânico e ficar indeciso quando o mercado for contra suas expectativas.

- Economizar tempo. Desenvolver uma estratégia de negociação que tenha uma vantagem é um trabalho árduo. No entanto, uma vez que as regras são desenvolvidas, elas podem ser facilmente automatizadas. Isso libera o trader de ter que olhar o gráfico o dia todo, dando tempo para desenvolver uma estratégia adicional.

Há uma variedade de estratégias, estilos e métodos de negociação disponíveis nos mercados financeiros. Você pode se considerar um operador de mercado de curto ou longo prazo, ou talvez você esteja entre as duas modalidades. No entanto, esses termos geralmente são relativos. Sempre haverá ideias diferentes sobre com que frequência negociar, por quanto tempo manter uma posição e quando entrar ou sair do mercado.

Você pode começar estudando estratégias prontas, por exemplo, na plataforma Binomo . Elas são como guias passo a passo gratuitos sobre como trabalhar com os mercados financeiros em condições específicas. Você pode usá-las instantaneamente em uma conta real ou na conta demo da Binomo . Mais tarde, essas estratégias podem se tornar uma excelente base para suas próprias ideias, já que você pode adaptá-las e ajustá-las a outras condições de mercado.

Você também encontra muitas estratégias na internet, mas tenha cuidado ao escolher uma fonte de informação. Confie apenas em sites profissionais e recursos oficiais de plataformas confiáveis. E, claro, lembre-se de que nenhuma estratégia pode garantir uma taxa de sucesso de 100%. Todas as estratégias precisam ser usadas com a análise do trader e as condições atuais do mercado.

Exercite sua mente

Para tomar boas decisões, você precisa ser capaz de avaliar adequadamente a situação do mercado, e isso requer uma mente clara. Seguindo os princípios básicos da negociação, você terá expectativas adequadas, reduzirá o impacto de suas emoções sobre seus resultados e, por fim, aumentará suas chances de se tornar um profissional.

1. Negociar é uma maratona

Se o seu dia ou mesmo semana de negociação não sair como planejado, não se apresse em concluir. Lembre-se de que é apenas um dia em 365 ou uma semana em 52 que formam um ano. Se você perceber que suas negociações não estão indo bem naquele dia, recomendamos que não se force a continuar operando. Relaxe e reserve um tempo para si mesmo — leia um livro, assista a um filme ou saia com os amigos. Faça algo que lhe dê prazer e depois volte a negociar.

2. Menos, mas melhor

O princípio “Menos, mas melhor” significa que uma negociação bem-sucedida por dia, mesmo que de $1, é melhor do que 100 negociações com sucesso variável que terminam em $0 no final do dia. Analise cada negociação potencial cuidadosamente e não persiga um número total de operações. Você pode fazer um número infinito de negociações, mas de que isso adianta se acabar no vermelho?

3. Mesmo os profissionais cometem erros

Todo mundo comete erros, até mesmo os melhores profissionais do mundo. Para evitar o foco em suas emoções, lembre-se de que uma experiência ruim ainda é uma experiência. Se algo der errado, recomendamos pensar, ou melhor ainda, anotar o que o levou a esse resultado e o que deve ou não ser feito no futuro para evitar repeti-lo.

4. Comece com o básico

Você não precisa confiar na intuição, esperar por pontos de reversão ou procurar "estratégias mágicas" para fazer muitas negociações bem-sucedidas de uma vez —isso simplesmente não existe. Em primeiro lugar, domine o uso das ferramentas básicas de negociação que têm sido usadas há séculos. Por exemplo, a média móvel e os níveis de Fibonacci. Faça tudo gradualmente, ganhe experiência e aprenda a analisar o movimento dos preços e a "sentir" o mercado.

5. Negocie e estude

Para fazer isso, você precisa seguir um princípio simples: gaste tanto tempo praticando quanto negociando. Negociou todos os dias durante 20 minutos? Estude o novo material por 20 minutos! Negociou por uma hora? Portanto, estude o mercado por mais uma hora!

Siga as regras de gerenciamento de dinheiro, aplique estratégias e desenvolva sua mente usando o app Binomo . A cada dia você crescerá profissionalmente e se tornará um trader melhor, mesmo sem perceber.

Aviso legal: As operações financeiras podem envolver um risco elevado. Avalie todos os riscos e procure orientação de um consultor financeiro independente antes de negociar.

