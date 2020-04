Estrelas do PSG e Neymar aceitam corte salarial de 50%

Medida que reduz em 50% os salários acima de 100 mil euros de jogadores do Futebol Profissional da França recebe resposta positiva do clube Paris Saint-Germain, e atinge 50 atletas da primeira divisão da liga edit

247 - Uma proposta de redução salarial dos jogadores de futebol do campeonato francês, pela metade, teve resposta positiva do elenco do Paris Saint-Germain e do atleta brasileiro Neymar Jr. A informação é do jornal O Globo.

A medida procura estabelecer um acordo com os jogadores da primeira divisão, ou liga 1, do Futebol Profissional da França, para reduzir em 50% os salários dos atletas que recebem mais de 100 mil euros por mês (cerca de R$ 560 mil). No total, 50 contratos serão atingidos.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247.Saiba mais.