Estudante viraliza após comer obra de arte feita com banana que já foi vendida por US$ 120 mil

O Leeum Museum of Art, em Seul, exibe uma exposição do artista visual italiano Maurizio Cattelan edit

Apoie o 247

ICL

247 - Um aluno de estética da Coreia do Sul comeu uma banana que fazia parte de uma instalação exposta no Leeum Museum of Art, em Seul.

A instalação, Comedian, consiste em uma banana grudada na parede por uma fita adesiva prateada e ficou famosa porque uma versão dela foi vendida por US$ 120 mil em 2019. O autor é o artista visual italiano Maurizio Cattelan.

De acordo com o G1, o aluno de estética, Noh Huyn-sso, afirmou que comeu a banana porque estava com fome. Em uma entrevista à rede de TV pública da Coreia, KBS, ele disse também que a fruta é trocada com frequência, porque a instalação exige que a banana tenha uma aparência fresca. De fato, em 30 minutos a banana foi trocada.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.