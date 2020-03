Estudo genético mostra por que vírus da covid-19 não foi “feito em laboratório”

247 - Um grupo de pesquisadores dos Estados Unidos, da Escócia e da Austrália fez um estudo apontando que SARS CoV-2 (coronavírus) surgiu por causa dos processos naturais de evolução dos seres vivos. “Os vírus têm genomas que não são muito grandes, então é possível sequenciá-los por inteiro de maneira bastante confiável, e estabelecer comparações entre as diversas sequências”, comenta o professor Daniel Lahr, do Departamento de Zoologia do Instituto de Biociências (IB) da USP. Ele não participou do estudo mas comentou o artigo a pedido do Jornal da USP.

“O vírus SARS CoV-2, causador da covid-19, tem um genoma com cerca de 30 mil pares de bases, enquanto o genoma humano tem aproximadamente 3 bilhões de pares de bases e a bactéria Escherichia coli, cujo uso é muito comum em experimentos laboratoriais, tem de 4 a 5 milhões de pares de bases”, acrescenta.