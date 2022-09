EUA: adolescente é condenada a pagar US$ 150 mil de indenização à família de estuprador que matou a facadas

Com 17 anos, Pieper foi a tribunal na condição de réu, enfrentando acusações de assassinato em primeiro grau pelo esfaqueamento edit

247 - Uma adolescente norte-americana foi condenada a cinco anos de prisão em condicional e a pagar US$ 150 mil à família de um homem que a estuprou. A jovem Pieper Lewis, aos 15 anos, matou Zachary Brooks, o homem que a teria estuprado, com 30 facadas, em um apartamento de Des Moines em junho de 2020.

Agora com 17 anos, Pieper foi a tribunal na condição de réu, enfrentando acusações de assassinato em primeiro grau pelo esfaqueamento. Ela se declarou culpada de homicídio involuntário e lesão intencional, podendo pegar até 20 anos de cadeia pelas duas acusações.

Na condição de que a jovem não viole a liberdade condicional, a sentença foi adiada. Ela agora vive rastreada, realizando apenas pequenos deslocamentos, como o que fará para cumprir as 200 horas de serviço comunitário que são parte de sua pena.

A jovem fugiu de casa após sofrer agressões da madrasta e acabou dormindo nos corredores de um prédio onde foi abrigada por um homem que a prostituiu, segundo reportagem da Revista Monet .

Um dos clientes, Zachary Brooks a estuprou diversas vezes nas semanas anteriores ao assassinato, sendo que no dia do ocorrido Lewis foi forçada a ir ao apartamento do homem, ameaçada por uma faca, arma que ela usou para matar o estuprador enquanto este dormia.

Dos 15 anos, até ser julgada, aos 17 anos, a adolescente passou presa em um centro de detenção juvenil.

A promotoria não aceitou o argumento da jovem estuprada sobre ser a verdadeira vítima da história. Ao contrário, a culpou por deixar os filhos do homem morto sem pai. E o juiz do caso chegou a questioná-la se suas escolhas de vida a levaram ao momento.

