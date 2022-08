EUA arcarão com todas as consequências por destruição da paz no Estreito de Taiwan

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - Ignorando a firme oposição e representação da parte chinesa, a presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, chegou a Taiwan no dia 2. Trata-se de uma grande provocação política que viola gravemente o princípio de uma só China, as resoluções dos três comunicados conjuntos China-EUA, a soberania e a integridade territorial da China, assim como causa um grande impacto para o fundamento político das relações sino-estadunidenses. O fato prova mais uma vez que alguns políticos que apoiam os separatistas de Taiwan são o maior destruidor da paz no Estreito de Taiwan e no resto do mundo. Por isso, a parte chinesa tomará todas as medidas necessárias para defender a soberania nacional e a integridade territorial.

A questão de Taiwan está relacionada ao interesse central da China. A Declaração do Cairo de 1943 e a Proclamação de Potsdam de 1945 afirmaram claramente que a comunidade internacional não tem disputa sobre a soberania territorial da China sobre Taiwan. Os três comunicados conjuntos sobre o estabelecimento de relações diplomáticas entre a China e os Estados Unidos estipulam claramente que os EUA reconhecem que existe apenas uma China no mundo, que Taiwan faz parte da China e que o governo da República Popular da China é o único governo legítimo da China. Cento e oitenta e um países do mundo mantém relações diplomáticas com a República Popular da China sob o princípio de uma só China, representando o consenso geral da comunidade internacional sobre a questão.

Desde a posse do atual governo dos EUA, Washington prometeu repetidamente aderir à política de uma só China e não apoiar a "independência" de Taiwan. O Congresso dos EUA é uma parte integrante do governo estadunidense e deve cumprir estritamente a política de uma só China.

A visita de Pelosi a Taiwan tem claros objetivos políticos. Por um lado, Pelosi tenta desafiar os interesses centrais da China para apoiar os democratas que estão em renhida competição nas eleições de meio de mandato dos EUA. Por outro lado, Pelosi quer aproveitar esta visita para enfeitar sua carreira.

O comportamento político aventureiro de Pelosi escalou ainda mais a situação no Estreito de Taiwan, impactou a paz e a estabilidade na região da Ásia-Pacífico e fez o mundo ver a verdadeira face dos EUA sacrificando outros por seu próprio egoísmo.

A visita de Pelosi a Taiwan não mudará o fato histórico e legal de que Taiwan pertence à China, nem pode interromper a tendência histórica de reunificação completa do país.

