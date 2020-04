EUA citam "emissora brasileira" por pagamento de propinas em torneios com direitos comprados pela Globo

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos indicou transferências de cerca de US$ 2 milhões saíram das contas "em nome da emissora brasileira A, uma entidade conhecida do Júri". Trata-se de um esquema de corrupção para a transmissão de jogos de futebol -todos eles com os direitos comprados pela Globo edit

247 - O Departamento de Justiça dos Estados Unidos indicou transferências de cerca de US$ 2 milhões saíram das contas "em nome da emissora brasileira A, uma entidade conhecida do Júri", num esquema sobre o pagamento de propina para a transmissão de jogos de futebol, especialmente, Eliminatórias e Libertadores.

O documento não aponta nome da empresa A, mas a Globo é a emissora que tinha os direitos de todos os torneios em investigação. O dinheiro transitou pelos bancos HSBC em Nova Iorque, passou pelo Citibank e terminou na conta da empresa Datisa S.A. no Bank Hapolim, na Suíça, de acordo com informações do portal Uol.

Não é a primeira vez que uma empresa brasileira é citada no caso. Em 2017, entre as citadas diante do Júri do tribunal de Nova Iorque estava a TV Globo. Uma das testemunhas, Alejandro Burzaco afirmou que seis empresas pagaram propinas dentro do esquema, entre elas Televisa, Fox, MediaPro e a brasileira Globo. Burzaco é um empresário argentino, ex-CEO da Torneos y Competencias, empresa de marketing esportivo

A emissora também foi citada no depoimento do empresário Eladio Rodríguez. Ele apontou um pagamento de US$ 1 milhão a um ex-executivo da empresa brasileira, Marcelo Campos Pinto. Rodríguez era um dos principais representantes de Burzaco.

Naquele momento, a Globo negou envolvimento no esquema de corrupção. "O Grupo Globo comprou em boa fé os direitos da Copa Libertadores da empresa T&T Holanda, então detentora dos direitos. O Grupo Globo está muito surpreso com as alegações feitas no julgamento de que aquela empresa era usada para o pagamento de propinas a terceiros e reafirma que não tolera nem paga propinas", apontou.

