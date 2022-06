EUA foram palco de sete tiroteios de grande escala no fim de semana

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - Desde a noite do dia 10, os EUA foram palco de sete tiroteios de grande escala, que deixaram pelo menos cinco mortos e 27 feridos no final de semana.

Dois homens foram baleados em uma festa na piscina realizada no estado do Tenessi. Outro ataque a tiros ocorreu nas ruas de Nova Orleans, no estado de Louisiana, deixando quatro pessoas feridas. Cinco adolescentes ficaram feridos em um tiroteio no centro da cidade de Louisville, no estado de Kentucky.

Na tarde do dia 11, o tiroteio ocorrido no sul de Chicago feriu cinco pessoas. Na madrugada do dia 12, duas pessoas foram baleadas e outras quatro ficaram feridas em um bar no estado de Indiana.

Segundo as estatísticas divulgadas pelo site Gun Violence Archive, desde o tiroteio de Buffalo, no estado de Nova Iorque no dia 14 de maio, aconteceram pelo menos 63 incidentes de grande escala envolvendo armas de fogo em todo o país. Dos quais, uma tragédia ocorrida numa escola primária da cidade de Uvalde, no Texas, matou 19 estudantes e dois professores.

