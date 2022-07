Ewbank diz que prestou queixa contra mulher em Portugal por racismo contra seus filhos

“Confirmamos, conforme videos que já circulam no Brasil, que Giovanna reagiu e enfrentou a mulher, enquanto Bruno Gagliasso, seu marido, chamou a polícia”, informa nota edit

247 - A atriz Giovanna Ewbank confirmou a informação que seus filhos foram vítimas de racismo em um restaurante na Costa da Caparica, em Portugal, neste sábado (30).

Segundo reportagem do G1, a atriz disse que uma mulher xingou Bless e Titi, seus filhos com Bruno Gagliasso, e um casal de turistas angolanos que estava no lugar.

“Confirmamos, conforme videos que já circulam no Brasil, que Giovanna reagiu e enfrentou a mulher, enquanto Bruno Gagliasso, seu marido, chamou a polícia”, informa nota da assessoria de imprensa de Ewbank que diz ainda que Bruno Gagliasso chamou a polícia na sequência, e que a mulher foi levada detida.

Os atores, que estão passando férias no país, dizem que vão prestar queixa contra a mulher em uma delegacia portuguesa.

