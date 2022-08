Ewbank e Gagliasso apresentam queixa e caso de racismo é encaminhado à Justiça de Portugal

Apoie o 247

ICL

247 - A Guarda Nacional Republicana informou, nesta segunda-feira (1), que recebeu uma queixa formal referente ao caso de racismo contra os filhos do casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso e que "os fatos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Almada." A informação é do portal CNN Brasil.

O lamentável episódio ocorreu no último sábado (30), na frente do restaurante Clássico Beach Club, na Costa do Caparica, localizada no município de Almada. De acordo com nota publicada pela assessoria do casal, "uma mulher branca (...) xingou, deliberadamente, não só Títi e Bless (os filhos de Gagliasso e Ewbank), mas também a uma família de turistas Angolanos que estavam no local - cerca de 15 pessoas negras. A criminosa pedia que eles saíssem do restaurante e voltassem para a África, entre outras absurdos proferidos às crianças, tais quais “pretos imundos”."

Ewbank confrontou a agressora enquanto Gagliasso chamou a polícia. A mulher, então, foi retirada do local sob a escolta de policiais portugueses e, posteriormente, detida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.