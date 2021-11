Ex-BBB Arthur Picoli grava vídeo ao som de jingle de Lula: "chama quem o povo quer"

Apesar de ter dado um tempo em falar de política, Arthur Picoli brincou nas redes sociais com o jingle do petista. "Chama quem o povo quer" edit

Por Luiz Oliveira, Metrópoles - Com as eleições ano que vem se aproximando, cada vez mais celebridades e personalidades da mídia têm se posicionado sobre os possíveis candidatos à presidência. Dessa vez, sem citar nomes, o ex-BBB Arthur Picoli entrou no jogo. Acontece que ele citou um conhecido jingle de Luiz Inácio Lula da Silva.

Em vídeo no Twitter, o ex-BBB, ao responder uma pergunta do seguidor, brincou que estava dando um tempo do assunto política, mas a trilha sonora chamou atenção. Ao fundo tocava um jingle da campanha de Lula: “Chama que o povo quer ele”.

🎥 • Arthur Picoli via InstaStories. pic.twitter.com/w5UJrVm1Ze — Infos Arthur Picoli (@InfosArthur_) November 23, 2021

