Ex-BBB relata que foi abusado sexualmente pela babá: ‘Tenho lembranças’

247 - O ex- BBB Rodrigo Mussi, que se recupera de um grave acidente de carro, revelou traumas do passado durante conversa com o repórter Maurício Ferraz, do “Fantástico”, na Globo, nesse domingo (29).“Eu nasci em um lar bem difícil, de pais que se agrediam na minha frente. Chegavam bêbados. Minha mãe ia trabalhar e deixava eu com uma mulher que abusava de mim, na época”, recordou.

Rodrigo Mussi (Photo: Divulgação) Divulgação

Rodrigo disse que ele tinha cerca de 5 anos de idade, quando a babá começou a abusar sexualmente dele por quase três anos. “Tenho algumas lembranças desse abuso. Umas das poucas coisas que eu tenho da infância. Não sei como que a gente cresceu. Isso daí foi muito difícil”, comentou.

