Ex-CEO do McDonald’s Steve Easterbrook responde processo por assédio sexual contra funcionárias

De acordo com investigações judiciais, Steve Easterbrook chegou a oferecer ações do McDonalds à uma funcionária em troca de favores sexuais

Revista Fórum - O ex-CEO da rede de fast-food McDonald’s, Steve Easterbrook, está sendo processado pela própria cadeia de lanches por assédio sexual contra funcionárias da empresa. De acordo com uma matéria publicada pela revista Veja nesta sexta-feira (4), o executivo havia sido demitido do cargo há 10 meses atrás após praticar sexting (sexo por mensagem) com uma empregada da multinacional.

Depois de ter deixado o McDonald’s com uma compensação milionária em troca de sua saída, uma outra funcionária revelou que Easterbrook havia mantido relações sexuais com um colega de trabalho. A denúncia causou revolta na rede de fast-food, que entrou com um processo judicial contra o ex-CEO, acusando-o de ter mentido, ocultado evidências e cometido fraudes.

Leia mais na Fórum.

