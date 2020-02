Eduardo Bolsonaro endossa Hans River e faz insinuações contra Patrícia Campos Mello

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL) replicou insulto de Hans River à Patricia Campos Mello e elevou a tensão entre governo e imprensa. Ele disse: "eu não duvido que a senhora Patrícia Campos Mello, jornalista da Folha, possa ter se insinuado sexualmente, como disse o senhor Hans, em troca de informações para tentar prejudicar a campanha do presidente Jair Bolsonaro."

A crise causada pelo depoimento de Hans River, ex-funcionário da empresa Yacows, à CPMI das Fake News segue em alta tensão. O jornal Folha de S. Paulo saiu em defesa da jornalista Patrícia Campos Mello e relatou como a jornalista fez a reportagem citada no depoimento prestado a CPMI.

A matéria destaca que "em dezembro daquele ano, reportagem da Folha, baseada em documentos da Justiça do Trabalho e em relatos de Hans, mostrou que uma rede de empresas, entre elas a Yacows, recorreu ao uso fraudulento de nome e CPF de idosos para registrar chips de celular e garantir o disparo de lotes de mensagens em benefício de políticos."

A reportagem ainda acrescenta que "no dia 25, ele mudou de ideia após fazer acordo com a antiga empregadora, o que foi registrado no processo no dia 27. "Pensei melhor, estou pedindo pra você retirar tudo que falei até agora, não contem mais comigo", disse, em mensagem de texto. Três dias antes, a Folha havia procurado a Yacows para solicitar esclarecimentos."