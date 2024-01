Ex-galã da Globo ganha kombi de clientes após viralizar vendendo cerveja nas ruas

Apoie o 247

247 - Poucos dias após viralizar vendendo cervejas em uma carrocinha pelas ruas de Copacabana, na Zona Sul do Rio, o ator Daniel Erthal, que ganhou fama nos anos 2000 com um papel principal na novela adolescente global Malhação, recebeu de um casal de clientes uma kombi de presente.

O ator contou que vai usar o veículo para transportar as bebidas, sem precisar ficar puxando carrinho na rua. O ator, conta que não desistiu da carreira artística. No entanto, decidiu apostar no próprio negócio.

"Agora temos kombi!", comemorou, em um vídeo postado no Instagram.





