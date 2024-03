Ex-galã do global relata que perdeu kombi após denúncias por ajudar morador em situação de rua

Apoie o 247

247 - Daniel Erthal, que ganhou fama como galã na novela Malhação, revelou em suas redes sociais que perdeu a kombi que ganhou de um cliente após denúncias de vizinhos e a descoberta de dívidas do veículo. Ele ganhou o automóvel de um cliente em janeiro deste ano, pouco depois de viralizar com o trabalho como ambulante nas ruas do Rio de Janeiro. As informações são do portal Metrópoles.

“Estou filmando um longa-metragem há mais de 10 dias e deixei a minha kombi no mesmo lugar, [estacionada] ali na [rua] Anita Garibaldi. Infelizmente, eu perdi a kombi hoje porque, de fato, não sabia dos débitos que tinha nessa kombi. Tem dívida ativa”, contou em uma rede social nesta quarta-feira (6).

Ele disse que a dívida soma mais de R$ 50 mil e pertence ao antigo proprietário da kombi, que a deu para ele. Além disso, contou que tinha permitido que uma pessoa em situação de rua dormisse no veícul o durante as chuvas.





“Eu tentei ajudar uma pessoa que estava precisando, em um dia de chuva. Eu estava precisando de uma guarita e resolvi ajudar. Provavelmente ele ficou dormindo lá esses dias todos e isso incomodou pessoas em Copacabana, então fui denunciado”, expôs.

