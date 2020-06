Ex-líder indígena Paulinho Paiakan morre por Covid-19

De acordo com o senador Paulo Rocha (PT-PA), o cacique Paulinho Paiakan, da etnia kayapóo, foi socorrido nesta semana e levado para a UTI de um hospital em Belém depois de passar mal por conta do coronavírus edit

247 - O cacique Paulinho Paiakan, da etnia kayapó e uma das principais lideranças indígenas do país, morreu por coronavírus nesta quarta-feira (17), em Belém, capital do Pará. De acordo com o senador Paulo Rocha (PT-PA), o índio foi socorrido nesta semana e levado para a UTI de um hospital depois de passar mal por conta da doença.

Nos anos 80, o indígena realizou diversos protestos contra o avanço da hidrelétrica de Belo Monte naquela década. Também foi uma das principais lideranças do Encontro dos Povos Indígenas do Xingu, em 1989.

Em 1998, o Tribunal de Justiça do Pará condenou o cacique a seis anos de prisão por ter estuprado, em 1992, a estudante Sílvia Letícia Ferreira.

