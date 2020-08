Ex-mulher e filhos de Pelé vão à Justiça cobrar pensão alimentícia que ultrapassaR$ 375 mil

Ex-mulher do jogador de futebol Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, entrou com uma ação no Tribunal de Justiça de São Paulo alegando atrasos no pagamento da pensão alimentícia dela e dos filhos edit

247 - A ex-mulher do jogador de futebol Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, entrou com uma ação no Tribunal de Justiça de São Paulo alegando atrasos no pagamento da pensão alimentícia dela e dos filhos Celeste, 23, e Joshua, 23. A informação é do jornal Folha de S.Paulo.

A reportagem informa que o valor da ação é de cerca de R$ 375 mil. Segundo a ex-mulher, Pelé paga apenas parcialmente os valores determinados em acordo desde agosto de 2019. A partir de março deste ano, ele teria deixado de depositar integralmente a pensão.

Em 2006, uma terceira filha de Pelé, a vereadora santista Sandra Arantes, faleceu aos 42 anos esperando o reconhecimento da paternidade por parte do jogador. Segundo reportagem do portal G1 publicada na época, um dos seus últimos pedidos antes de falecer foi receber a visita do pai, que não foi atendido. Pelé Não participou do velório. Não foi ao enterro. Preferiu mandar uma coroa de flores, em nome das Empresas Pelé



