Expo Digital de Comércio Internacional China-América do Sul, organizada pelo Conselho para a Promoção do Comércio Internacional da China (CCPIT), foi inaugurada online no dia 21 de Junho(http://chinasouthamericaexpo.matchupexpo.com/en). A exposição é especificamente realizada pela Câmara de Comércio Internacional da China (CCOIC) e pela Jiangsu United Asia International Exhibition Co., Ltd. O objectivo é promover as trocas económicas e comerciais entre a China e a América do Sul e criar uma plataforma eficiente e segura para as empresas chinesas e estrangeiras.

O Sr. Juan Luis Kuyeng, Conselheiro Comercial do Consulado Geral da República do Peru em Xangai, Sr. Gislaine Carrijo, Brazil Home Decoration, Gift, Houseware, Party and Flower Association, Sr. Feng Yaoxiang, Director-Geral do Departamento de Comércio e Promoção de Investimentos do CCPIT, Sr. Guo Yinghui, Representante Chefe do Escritório de Representação do CCPIT no Brasil, e outros convidados proferiram discursos de felicitações pelo lançamento da Expo Digital Internacional de Comércio China-América do Sul através da plataforma MatchupExpo.

A Exposição tem um total de mais de 1.000 expositores e seis indústrias, incluindo casas inteligentes, energia eléctrica e iluminação, hardware e materiais de construção, acessórios para automóveis e motociclos, electrónica de consumo e têxteis.

A exposição é organizada com inúmeras atividades de apoio: Semana do Comércio Digital - um evento especial para mercadorias realizado para seis indústrias-chave; Feira Online de Comércio de Serviços China-América do Sul (Colômbia) - a discussão e intercâmbio de comércio de serviços verdes, tais como baixo carbono verde, poupança de energia, proteção ambiental, produção limpa, energia limpa, ambiente ecológico, etc.

A Expo Digital de Comércio Internacional da América do Sul terá uma duração de 10 dias até 30 de Junho.

