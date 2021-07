Exportações do agronegócio registram novo recorde em junho

[Post patrocinado] Seguindo os bons resultados do setor agrícola nacional, as exportações do agronegócio acumulam recordes. É que junho atingiu a marca histórica para o mês – US$ 12,11 bilhões. O resultado representa uma alta de 25% em relação aos US$ 9,69 bilhões obtidos em junho de 2020.

Na esteira desse crescimento vêm os investimentos em infraestrutura que precisam acompanhar o processo de reposicionamento do agronegócio nacional para se tornar um dos maiores exportadores mundiais de diversos produtos. Logo, mão de obra qualificada e insumos agrícolas contribuem diretamente para esse desenvolvimento. Outro ingrediente foram os preços internacionais praticados com a produção agropecuária brasileira. O aumento de 30,4% nos preços foi decisivo para o segmento bater o recorde.A Secretaria de Comércio e Relações Internacionais (SCRI) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) atribui esse incremento nos preços à recuperação da economia global. Mesmo tendo registrado uma queda de 4,1% no índice quantum das exportações brasileiras, a arrecadação foi um marco que merece ser estudado e celebrado.

Soja e carnes

Quem apostou em sementes de soja no período pré-safra deve ter colhido os bons resultados da plantação. Afinal, o principal setor exportador do agronegócio brasileiro foi o complexo soja.

Pouco mais da metade do valor exportado pelo Brasil em produtos do agronegócio foi desencadeado pelas vendas externas desse setor. E a soja foi o principal produto exportado. As vendas externas de soja em grão registraram valor recorde de US$ 5,3 bilhões, mesmo com redução de 12,9% do volume exportado, caindo 11,1 milhões de toneladas.

