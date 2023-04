Exposição de consumo demonstra confiança das empresas estrangeiras na China

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - A 3ª Exposição Internacional de Bens de Consumo da China, realizada entre os dias 10 e 15 de abril em Haikou, capital da província de Hainan, atraiu a participação de 60 países e regiões com mais de 4 mil produtos expostos.

Atualmente, a China é o segundo maior mercado de consumo do mundo e o maior mercado de varejo online. A proporção de despesas de consumo final no PIB permaneceu acima de 50% por 12 anos consecutivos.

A Conferência Central de Trabalho Econômico, realizada no fim do ano passado, destacou a importância de ampliar a demanda doméstica e priorizar a retomada e expansão do consumo. No primeiro trimestre do ano, o mercado de consumo chinês registrou uma recuperação estável. O Índice de Prosperidade no Varejo atingiu 50,6% em março, tendo um aumento de 0,3 ponto percentual em relação ao mês anterior. Isso oferece mais oportunidades para as empresas estrangeiras entrarem no mercado chinês.

Segundo o Relatório do Índice Global de Inovação 2022, publicado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), a China ocupa o 11° lugar, registrando uma melhoria constante por dez anos consecutivos.

Para muitas empresas estrangeiras, esta edição da Exposição Internacional de Bens de Consumo da China não é apenas uma plataforma para mostrar seus produtos, mas também uma oportunidade para criar o futuro. Desde a primeira edição do evento em 2021, cada vez mais empresas internacionais de bens de consumo se instalaram em Hainan e se integraram à construção do centro internacional de turismo e consumo dessa região.

Neste ano, a China continuará a promover a abertura ao exterior de alto nível, melhorar a qualidade da cooperação comercial e de investimento e ampliar a abertura do setor de serviços modernos. O país também fornecerá um melhor ambiente comercial para as empresas de capital estrangeiro e implementará positivamente uma série de acordos e medidas para proporcionar maior espaço de desenvolvimento aos empresários estrangeiros.

No dia 15 de abril, 3ª Exposição Internacional de Bens de Consumo da China chegou ao fim, enquanto foi aberta a 133ª Feira de Importação e Exportação da China, conhecida como a Feira de Cantão. A China está cumprindo com ações suas promessas de deixar o mercado chinês se tornar um mercado mundial, compartilhado e de todos. Diante de um mundo incerto, há a certeza da China consolidar a base para promover a paz e o desenvolvimento mundial.

