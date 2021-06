“Extrapolaram liberdade religiosa”, diz MP sobre ataques homofóbicos de padre que será investigado

"As declarações efetuadas pelo padre extrapolaram a liberdade religiosa e que podem até mesmo resultar na propositura de medidas extrajudiciais, de ação civil pública por dano moral coletivo causado à sociedade, bem como ação penal, por eventual crime cometido”, destaca o MP do Estado de Mato Grosso edit

247 - “O Ministério Público Estadual, por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa dos Direitos Humanos e Diversidades, repudia qualquer tipo de discurso de ódio. Reitera que as declarações efetuadas pelo padre extrapolaram a liberdade religiosa e que podem até mesmo resultar na propositura de medidas extrajudiciais, de ação civil pública por dano moral coletivo causado à sociedade, bem como ação penal, por eventual crime cometido”, afirmou o Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) por meio de nota, se referindo a um padre Paulo Antônio Müller, da Paróquia Nossa Senhora de Aparecida, em Tapurah, que proferiu declarações homofóbicas contra o casal de jornalistas Pedro Figueiredo e Erick Rianelli, ambos da TV Globo.

Durante a celebração organizada pela Pastoral da Família, realizada no último domingo (13), o padre chamou o jornalista de “viadinho”, além de criticar a união homoafetiva, que estaria em desacordo com os dogmas religiosos.

“Em relação às declarações homofóbicas feitas durante uma missa por um padre da Igreja Católica no município de Tapurah (451 Km de Cuiabá), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso informou que instaurou procedimento investigatório para apurar os fatos e colher os subsídios necessários para adoção de medida judicial cabível”, destaca o MP.

O jornalista Pedro Figueiredo comentou o caso, sem citar o nome do religioso. “Temos um profundo respeito por todas as religiões. Acreditamos no afeto e em seu poder de transformação. A Oração de São Francisco diz: ‘Onde houver ódio, que eu leve o amor’. É assim que vamos seguir em frente. Obrigado a todas as mensagens de carinho que temos recebido”, escreveu no Instagram.





