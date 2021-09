Facebook suspende desenvolvimento do Instagram Kids, voltado a crianças menores de 13 anos

Apoie o 247

247 - O Facebook anunciou nesta segunda-feira (27) a suspensão do desenvolvimento do Instagram Kids, aplicativo da rede social Instagram voltado a crianças menores de 13 anos.

O projeto deve ser retomado posteriormente. Enquanto isso, políticas de segurança virtual para crianças e adolescentes serão reforçadas. “Embora acreditemos que construir o Instagram Kids seja a coisa certa a fazer, vamos reavaliar o projeto em uma data posterior. Nesse ínterim, o Instagram continuará a se concentrar na segurança dos adolescentes e na expansão dos recursos de supervisão dos pais para adolescentes”, disse a companhia.

O Facebook criticou, ainda, os que apontam problemas na proposta. A empresa alega que o grupo alvo são crianças de 10 a 12 anos. "Os críticos do Instagram Kids verão isso como um reconhecimento de que o projeto é uma má ideia. Esse não é o caso". "As crianças já estão online e acreditamos que desenvolver experiências adequadas à idade, projetadas especificamente para elas, é muito melhor para os pais do que a situação atual". (Com informações do MSN).

