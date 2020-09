Facebook volta a ser alvo de ação judicial por coleta ilegal de biometria no Instagram

Processo foi aberto a partir de notícias divulgadas e pela mídia apontando que o aplicativo Instagra, do Facebook, estaria acessando câmaras do Iphone mesmo quando elas não estavam sendo utilizadas de forma ativa "com o objetivo de coletar “dados lucrativos e valiosos sobre seus usuários" edit

247 - O Facebook voltou a ser alvo de uma investigação pela espionagem de usuários do Instagram por meio do uso não autorizado de câmaras dos celulares. Segundo reportagem da agência Bloomberg, o processo foi aberto a partir de notícias divulgadas em julho pela mídia apontando que o aplicativo de fotos estaria acessando câmaras do Iphone mesmo quando elas não estavam sendo utilizadas de forma ativa.

O Facebook negou a captura e imagens não autorizadas pelos usuários e atribuiu o problema a um bug que dispararia a informação falsa de que o Instagram estava acessando câmeras do iPhone.

Segundo a reportagem, ‘“na reclamação apresentada na quinta-feira no tribunal federal de São Francisco, a usuária do Instagram de Nova Jersey Brittany Conditi afirma que o uso da câmera pelo aplicativo é intencional e feito com o objetivo de coletar “dados lucrativos e valiosos sobre seus usuários aos quais, de outra forma, não teria acesso”’.

