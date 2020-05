Família de Aldir Blanc desmente Regina Duarte e diz que recebeu condolências de assessor

"A família ficou estarrecida com as declarações de Regina Duarte na entrevista", disse uma porta-voz das filhas de Aldir Blanc edit

Fórum - Uma porta-voz da família de Aldir Blanc afirmou à BBC nesta sexta-feira (8) que a secretária Especial da Cultura, Regina Duarte, mentiu em entrevista à CNN, ao dizer que enviou mensagem privada à família em solidariedade à morte do compositor, vítima do coronavírus.

“A família ficou estarrecida com as declarações dela (Regina Duarte) na entrevista”, disse a porta-voz, que afirma que a nota foi enviada por Milton da Luz Filho, assessor da Secretaria Especial da Cultura em Brasília, a uma das filhas de Blanc por mensagem privada no Twitter.

Leia a íntegra na Fórum.

