Família de jovem que alega ser Madeleine McCann desmente parentesco e revela suposto motivo da garota em querer DNA

247 - Na última semana, a polonesa Julia Wandelt, 21, virou notícia após declarar nas redes sociais que é Madeleine McCann, britânica desaparecida em 2007 durante uma viagem de família para Portugal.

De acordo com o portal G1, na Polônia, os pais da jovem disseram na quarta-feira (22) que as declarações da filha são falsas e que estão devastados.

"É óbvio para nós como família que Julia é nossa filha, neta, irmã, sobrinha, prima e enteada. Temos memórias, temos fotos", afirmaram os pais de Wandelt em declaração à mídia.

A jovem tem compartilhado diversas fotos no Instagram, onde já tem 1,1 milhão de seguidores. Nas postagens, Wandelt mostra comparações entre ela e McCann, tentando provar ser a britânica.

A família afirma que Wandelt levou fotos, declarações médicas e sua certidão de nascimento quando foi morar sozinha.

"Julia já quis ser cantora, modelo. Ela sempre quis ser popular. O que está acontecendo agora deu a ela 1 milhão de seguidores. Temos medo de que Julia leve ao inevitável. A Internet não esquece, e é óbvio que Julia não é Maddie", disse.

Os familiares de Wandelt contam que as mentiras e tentativas de manipulação da jovem não são novidade e, por mais que tenham tentado impedi-la, nunca conseguiram. "Sempre tentamos entender todas as situações que aconteciam com a Julia. Inúmeras terapias, remédios, psicólogos e psiquiatras. Julia tinha tudo garantido. Ela não foi deixada sozinha", disseram.

